«Это большая утрата». Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника

Бывший главный тренер сборной России, а ныне глава Комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Хорошо знал Виктора Владимировича. Блестящий форвард. После завершения карьеры он стал журналистом, был главным редактором «Футбола», профессионалом во всём, очень разносторонним человеком. Виктор не только легенда советского футбола, который вошёл в историю, но ещё и помогал футболистам, уделял много внимания нашей игре. Знал его очень хорошо. Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека. Это большая утрата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.