Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Это большая утрата». Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника

«Это большая утрата». Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России, а ныне глава Комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Хорошо знал Виктора Владимировича. Блестящий форвард. После завершения карьеры он стал журналистом, был главным редактором «Футбола», профессионалом во всём, очень разносторонним человеком. Виктор не только легенда советского футбола, который вошёл в историю, но ещё и помогал футболистам, уделял много внимания нашей игре. Знал его очень хорошо. Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека. Это большая утрата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Колосков: никогда не забуду, как Понедельник с Рейнгольдом друг над другом подшучивали
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020