Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арнор Сигурдссон: ЦСКА даёт мне только самое хорошее

Арнор Сигурдссон: ЦСКА даёт мне только самое хорошее
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон назвал преимущества воспитания в спортивной семье, а также рассказал об успехах в футболе младшего брата, Инги.

«Расти с родителями, которые тоже чего-то достигли и являются не последними людьми в своём виде спорта, — огромнейший плюс. И это действительно преимущество. Как профессионалы, они понимают, как подвести ребенка к жизни в спорте, знают особенности такой жизни изнутри, с юных лет прививают ему дисциплину, умение перебарывать себя, ставить высокие цели. Если с детства находишься в этой среде, видишь, как работают родители, конечно же, это откладывается. Учишься у них многому — тому, что можешь потом взять в спортивное будущее. Но в конечном итоге всё зависит от ребенка. Профессионалами становятся как дети спортсменов, так и дети родителей, которые выбрали другой род занятий.

Мой брат Инги — очень хороший футболист, ему сейчас шестнадцать, и он уже играет за первую команду нашего «Акранеса». У него отличное будущее, не сомневаюсь, рано или поздно он станет профессионалом. ЦСКА даёт мне только самое хорошее, так что я не против организовать для Инги просмотр здесь. Пускай через несколько лет вместо меня следующим исландцем в ЦСКА будет Инги», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

Арнор Сигурдссон: ЦСКА нужно реабилитироваться после осечек и обыграть «Химки»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020