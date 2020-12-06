Арнор Сигурдссон: ЦСКА даёт мне только самое хорошее

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон назвал преимущества воспитания в спортивной семье, а также рассказал об успехах в футболе младшего брата, Инги.



«Расти с родителями, которые тоже чего-то достигли и являются не последними людьми в своём виде спорта, — огромнейший плюс. И это действительно преимущество. Как профессионалы, они понимают, как подвести ребенка к жизни в спорте, знают особенности такой жизни изнутри, с юных лет прививают ему дисциплину, умение перебарывать себя, ставить высокие цели. Если с детства находишься в этой среде, видишь, как работают родители, конечно же, это откладывается. Учишься у них многому — тому, что можешь потом взять в спортивное будущее. Но в конечном итоге всё зависит от ребенка. Профессионалами становятся как дети спортсменов, так и дети родителей, которые выбрали другой род занятий.



Мой брат Инги — очень хороший футболист, ему сейчас шестнадцать, и он уже играет за первую команду нашего «Акранеса». У него отличное будущее, не сомневаюсь, рано или поздно он станет профессионалом. ЦСКА даёт мне только самое хорошее, так что я не против организовать для Инги просмотр здесь. Пускай через несколько лет вместо меня следующим исландцем в ЦСКА будет Инги», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

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