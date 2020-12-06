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Агент: к Жалолиддинову есть международный и российский интерес. Он очень востребован

Агент: к Жалолиддинову есть международный и российский интерес. Он очень востребован
Футбол / РПЛ 0

Агент Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова, выступающего на правах аренды за «Тамбов», отметил, что к игроку проявляют интерес другие клубы.

«Локомотив» — солидный клуб, вопросов нет. Они сделали хорошую инвестицию в Жасура. Не сомневаюсь, что сделали правильно. А дальше посмотрим. Что касается возвращения Жасурбека в «Локомотив» зимой, это вопрос к клубу, но есть и другие варианты. Есть клубы, которые его хотят. Конкретно пока на эту тему говорить преждевременно. Интерес и международный, и российский. Этот игрок — один из самый молодых талантов Азии, он очень востребован. Молодой парень, у него вся футбольная карьера впереди", — приводит слова Белоуса сайт телеканала «Матч ТВ».

Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. 29 июля стало известно о переходе Жалолиддинова в московский «Локомотив». Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан на пять лет.

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