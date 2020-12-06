«ПСЖ» и Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию

«Пари Сен-Жермен» и нападающий Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба парижан. Соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 испанский форвард вышел на поле два раза, результативными действиями не отметился. В сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с «Метцем» (2:0) и отыграл всего одну минуту. Хесе начал предыдущую кампанию в «ПСЖ», а в начале сентября 2019 года перешёл на правах аренды в лиссабонский «Спортинг».

Хесе выступал за «ПСЖ» с 2016 года. Он перешёл во французский клуб из мадридского «Реала». Родригес также выступал за «Лас-Пальмас», «Сток Сити» и «Бетис».