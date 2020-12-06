«ПСЖ» и Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию

«Пари Сен-Жермен» и нападающий Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба парижан. Соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 испанский форвард вышел на поле два раза, результативными действиями не отметился. В сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с «Метцем» (2:0) и отыграл всего одну минуту. Хесе начал предыдущую кампанию в «ПСЖ», а в начале сентября 2019 года перешёл на правах аренды в лиссабонский «Спортинг».
Хесе выступал за «ПСЖ» с 2016 года. Он перешёл во французский клуб из мадридского «Реала». Родригес также выступал за «Лас-Пальмас», «Сток Сити» и «Бетис».
- 6 декабря 2020
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:16
-
13:16
-
13:01
-
12:50
-
12:49
-
12:43
-
12:31
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
11:31
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:37
-
10:23
-
10:22
-
10:12
-
09:55