Зобнин — об интервью с Черчесовым: игрокам сборной он говорит всё то же самое

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Эфир стал скандальным из-за резких ответов специалиста.
«Огненное интервью получилось, чего уж там. Видно было, что накипело после проигрыша, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит всё то же самое. Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их ни давал. И уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно.
В сборной бывают более жёсткие разговоры. На собраниях, личные разговоры. Жёстко? Может быть. Но человек гнёт свою линию, характер у него такой, и, например, мне такие разговоры помогали. Станислава Саламовича давно знаю, ещё по «Динамо». Он меня 20-летнего там на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И в нужный момент мне это помогло понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жёстко что-то говорит не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит видит, что тебе есть куда расти. И, когда начинаешь понимать, для чего он всё это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «Ок, всё нормально, работаем», — приводит слова Зобнина «Комсомольская правда».
- 6 декабря 2020
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