Иван Игнатьев извинился за удаление в матче «Локомотив» — «Рубин»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).
Напомним, сразу после перерыва Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. После просмотра VAR «железнодорожники» получили право на пенальти. 11-метровый удар реализовал хавбек «Локомотива» Антон Миранчук.
«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжёлый период. Он длится уже не короткое время. Продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы. Я молод, нужны ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему», — написал Игнатьев на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева
- 6 декабря 2020
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:16
-
13:16
-
13:01
-
12:50
-
12:49
-
12:43
-
12:31
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
11:31
-
11:25