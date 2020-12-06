Иван Игнатьев извинился за удаление в матче «Локомотив» — «Рубин»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

Напомним, сразу после перерыва Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. После просмотра VAR «железнодорожники» получили право на пенальти. 11-метровый удар реализовал хавбек «Локомотива» Антон Миранчук.

«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжёлый период. Он длится уже не короткое время. Продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы. Я молод, нужны ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему», — написал Игнатьев на своей странице в «Инстаграме».