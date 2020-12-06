Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА в матче с «Химками»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников будет руководить командой в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», так как наставник «армейцев» Виктор Гончаренко пропустит встречу из-за дисквалификации.
«Виктор Гончаренко пропустит матч ЦСКА — «Химки» из-за перебора жёлтых карточек. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этой встрече будет Сергей Овчинников», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА набрал в 16 матчах 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (18) — на 12-м месте.
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:16
-
13:16
-
13:01
-
12:50
-
12:49
-
12:43
-
12:31
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
11:31
-
11:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам