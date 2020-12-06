Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА в матче с «Химками»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников будет руководить командой в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», так как наставник «армейцев» Виктор Гончаренко пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Виктор Гончаренко пропустит матч ЦСКА — «Химки» из-за перебора жёлтых карточек. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этой встрече будет Сергей Овчинников», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА набрал в 16 матчах 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (18) — на 12-м месте.