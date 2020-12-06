Сулейманов — о коронавирусе: только две-три недели назад я почувствовал прилив сил

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как протекала его болезнь в результате заражения коронавирусом, а также отметил, что ему удалось вернуть тонус совсем недавно.

«Сейчас, когда я отошёл от последствий болезни, чувствую, что мои силы возвращаются. Честно скажу, это была довольно серьёзная история. Я две недели провёл в больнице, потерял в весе. Эта болезнь разрушает весь ритм работы организма. Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму.

Осенью меня критиковала пресса? Для меня важна критика со стороны профессионалов. Есть главный тренер, есть тренерский штаб. Если тренерам что-то не нравится в моей игре, то я к этому, конечно, прислушиваюсь. И это помогает. Но самый большой мой критик — я сам. Всегда стремлюсь играть лучше. Что же касается негативных отзывов откуда-то со стороны, то я на них не концентрируюсь. Всем людям никогда не угодишь», — цитирует Сулейманова пресс-служба клуба.