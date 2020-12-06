«Динамо» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Арсенал».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро.
Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Карапузов, Школик, Захарян, Комличенко, Тюкавин, Н'Жье.
«Арсенал» Т: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко.
Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Ткачёв, Э. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалёв, Луценко, Аджоев, Минаев.
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