Сулейманов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, чего не хватило команде для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, «быки» за тур до конца группового этапа вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Это исторический момент в моей карьере. Я это хорошо понимаю. Но знаете, я надеюсь, что и у меня, и у клуба это только начало. А дальше у нас вместе всё будет только лучше.



Чего не хватило «Краснодару»? И опыта, и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями. Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадём в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе.

Матч с «Челси»? Обыграть можно любую команду, в этом не сомневаюсь. В Лондоне нам нужен максимальный настрой, предельная самоотдача. Да, есть такие именитые клубы, но нам нужно просто делать своё дело по максимуму», — цитирует Сулейманова пресс-служба клуба.