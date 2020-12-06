Сулейманов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, чего не хватило команде для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, «быки» за тур до конца группового этапа вышли в плей-офф Лиги Европы.
«Это исторический момент в моей карьере. Я это хорошо понимаю. Но знаете, я надеюсь, что и у меня, и у клуба это только начало. А дальше у нас вместе всё будет только лучше.
Чего не хватило «Краснодару»? И опыта, и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями. Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадём в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе.
Матч с «Челси»? Обыграть можно любую команду, в этом не сомневаюсь. В Лондоне нам нужен максимальный настрой, предельная самоотдача. Да, есть такие именитые клубы, но нам нужно просто делать своё дело по максимуму», — цитирует Сулейманова пресс-служба клуба.
- 6 декабря 2020
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