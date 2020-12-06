Погба: из-за COVID-19 мне потребовалось много времени, чтобы вернуться в нормальную форму

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от начала сезона, а также рассказал, как перенёс заболевание коронавирусом.
«Это странно. Сложно объяснить, потому что вы, скорее всего, этого не поймете. Даже на тренировке мог сказать тренеру, что чувствую себя странно. Будто бы я не я. Очень быстро уставал, у меня моментально сбивалось дыхание.
В первом матче сезона не мог бегать, как бы ни пытался. Сказал тренеру: «Выйду в старте, посмотрим, что будет». Но я задыхался. Потребовалось много времени, чтобы вернуться в нормальную форму и восстановиться психологически.
Здорово вернуться к команде. Забитый мною гол помог нам вернуться в игру — это очень важно для команды. Очень рад, что сумел помочь «МЮ» в матче с «Вест Хэмом».
До сих пор ищу свой ритм. Сейчас чувствую себя гораздо лучше — снова могу контролировать игру, получать мяч. Это хорошо для «Юнайтед», ведь я командный игрок. Главное — команда выигрывает. Я пришел сюда именно потому, что хочу добиться здесь успеха», – цитирует француза Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ Погба в восьми матчах забил один мяч.
- 6 декабря 2020
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