Даниил Лесовой: если «Динамо» завершит сезон в топ-3, это будет огромным успехом

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой в преддверии матча 17-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» отметил, что хотел бы добиться с командой высоких результатов.
«Если «Динамо» завершит сезон в тройке, это будет огромным успехом. У нас конкретных задач не ставилось. Мы идём от встречи к встрече. Задача — побеждать в каждом матче. На первом месте всегда находится успех команды. Если при этом я хорошо играю и забиваю, это для меня самое главное достижение. Цель — чемпионство с «Динамо»? Это громко сказано, но отвечу утвердительно: да. Хотелось бы достойно выступить в Лиге чемпионов или в Лиге Европы.
Поддержка трибун — это очень важно. Перед каждой встречей — неважно, домашняя она или гостевая — смотрю на фанатский сектор, оцениваю, сколько пришло зрителей. Поддержка трибун меня заводит и гонит только вперёд», — приводит слова Лесового официальный сайт «Динамо».
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Арсенал».
- 6 декабря 2020
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:16
-
13:16
-
13:01
-
12:50
-
12:49
-
12:43
-
12:31
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
11:31
-
11:25