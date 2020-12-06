Даниил Лесовой: если «Динамо» завершит сезон в топ-3, это будет огромным успехом

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой в преддверии матча 17-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» отметил, что хотел бы добиться с командой высоких результатов.



«Если «Динамо» завершит сезон в тройке, это будет огромным успехом. У нас конкретных задач не ставилось. Мы идём от встречи к встрече. Задача — побеждать в каждом матче. На первом месте всегда находится успех команды. Если при этом я хорошо играю и забиваю, это для меня самое главное достижение. Цель — чемпионство с «Динамо»? Это громко сказано, но отвечу утвердительно: да. Хотелось бы достойно выступить в Лиге чемпионов или в Лиге Европы.



Поддержка трибун — это очень важно. Перед каждой встречей — неважно, домашняя она или гостевая — смотрю на фанатский сектор, оцениваю, сколько пришло зрителей. Поддержка трибун меня заводит и гонит только вперёд», — приводит слова Лесового официальный сайт «Динамо».

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Арсенал».