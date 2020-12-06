Артета: многому научился у Моуринью, посмотрев документальный фильм о «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями о документальном фильме, в котором рассказывается о начале работы Жозе Моуринью на посту наставника «Тоттенхэм Хотспур».



«Очень интересный документальный фильм. Было интересно увидеть внутреннюю кухню другого футбольного клуба, другие идеи, других тренеров, другую организацию.



Мне нравится смотреть подобные фильмы — смотрю документалки и про другие виды спорта, потому что есть много вещей, которые можно почерпнуть. Тем более у такого специалиста, как Жозе Моуринью, который работал во многих странах, и во всех добивался успеха.



В этом документальном фильме есть несколько важных моментов, которые можно подметить и понять, почему он добивается успеха и как он этого добивается», — приводит слова Артеты Sky Sports.



Документальный фильм о «Тоттенхэме» сезона-2019/2020 был снят после того, как Жозе Моуринью заменил Маурисио Почеттино на посту босса «шпор» и в итоге занял шестое место в турнирной таблице АПЛ.



Сегодня состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало встречи — в 19:30.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» уволил Эмери ровно год назад. У Артеты результаты ещё хуже Но его увольнять не нужно.