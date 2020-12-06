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ЦСКА — «Химки»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

ЦСКА — «Химки»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 декабря, состоится матч ЦСКА — «Химки». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

В 16 матчах ЦСКА набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (18) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35), однако они уже провели матчи 17-го тура.

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