«Тоттенхэм» — «Арсенал»: онлайн трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Адам Нанн и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Андре Марринер.

«Тоттенхэм» набрал в 10 матчах 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (13) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший в 11 встречах 22 очка. В тройку лидеров турнира также входит «Ливерпуль» (21).