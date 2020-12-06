«Ростов» проиграл «Уфе» в домашнем матче чемпионата России
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Уфы» Комнен Андрич. Результативную передачу отдал защитник уфимской команды Олег Данченко.
«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (29) — на 4-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором» 12 декабря, а «Ротор» на следующий день в Грозном проведёт матч с «Ахматом».
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