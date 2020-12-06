Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Два игрока «Тамбова» перейдут в «Рубин»

Два игрока «Тамбова» перейдут в «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

25-летний защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко и 29-летний полузащитник «волков» Михаил Костюков перейдут в «Рубин», сообщает «Спорт-Экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Казанцы достигли с руководством тамбовского клуба соглашения по основным параметрам предстоящих трансферов. Осталось обсудить лишь ряд небольших деталей.

Грицаенко подписал полноценный контракт с «Тамбовом» в 2020 году. До этого защитник выступал за «волков» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл за тамбовчан в Премьер-Лиге 10 матчей и забил один гол. Костюков выступает за «Тамбов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в 15 матчах чемпионата России и забил один гол.

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены.

Канчельскис — о «Тамбове»: куда смотрит федерация? Как допускает такие команды к участию?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020