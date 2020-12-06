Два игрока «Тамбова» перейдут в «Рубин»

25-летний защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко и 29-летний полузащитник «волков» Михаил Костюков перейдут в «Рубин», сообщает «Спорт-Экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Казанцы достигли с руководством тамбовского клуба соглашения по основным параметрам предстоящих трансферов. Осталось обсудить лишь ряд небольших деталей.
Грицаенко подписал полноценный контракт с «Тамбовом» в 2020 году. До этого защитник выступал за «волков» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл за тамбовчан в Премьер-Лиге 10 матчей и забил один гол. Костюков выступает за «Тамбов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в 15 матчах чемпионата России и забил один гол.
Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены.
- 6 декабря 2020
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