Форвард «Барселоны» Усман Дембеле травмировал подколенное сухожилие

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму, сообщает официальный сайт каталонского клуба.



В ходе медицинского обследования у 23-летнего французского футболиста было диагностировано растяжение подколенного сухожилия правого бедра. Сроки восстановления Дембеле не сообщаются.



В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 7 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 50 млн. Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен продлить соглашение с нападающим.

«Барселона» набрала в 10 встречах 14 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (26).