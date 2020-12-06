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«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Бешам, Лоу, Балдок, Брайан, Иган, Бёрк, Ландстрём, Берге, Флек, Макбарни.

Запасные: Веррипс, Джагелка, Норвуд, Осборн, Макголдрик, Брустер, Шарп.

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Мэддисон, Менди, Тилеманс, Перес, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Ундер, Ндиди, Барнс, Прает, Ихеаначо.

Подопечные Брендана Роджерса набрали 13 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на 20-м месте.

Проморолик к матчу «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»

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