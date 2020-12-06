«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Бешам, Лоу, Балдок, Брайан, Иган, Бёрк, Ландстрём, Берге, Флек, Макбарни.
Запасные: Веррипс, Джагелка, Норвуд, Осборн, Макголдрик, Брустер, Шарп.
«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Мэддисон, Менди, Тилеманс, Перес, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Ундер, Ндиди, Барнс, Прает, Ихеаначо.
Подопечные Брендана Роджерса набрали 13 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на 20-м месте.
Проморолик к матчу «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»
- 6 декабря 2020
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