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Женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА и стала обладателем Кубка России

Женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА и стала обладателем Кубка России
Футбол / РПЛ 0

В финальном матче Кубка России среди женских команд ЦСКА встречался с «Локомотивом». Матч прошёл на стадионе «Лужники. Спортивный городок» в Москве и завершился победой «Локомотива» в серии пенальти (0:0, 4:2 по пенальти).

Напомним, что женская команда ЦСКА стала чемпионом России сезона-2020. Этот титул стал вторым подряд у женской команды московского клуба. «Локомотив» занял второе место по итогам сезона.

На пути в финалу Кубка России сезона-2020 московский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в четвертьфинале турнира со счётом 1:0, а также разгромил «Звезду-2005» в полуфинале (3:0). ЦСКА в 1/4 финала Кубка России обыграл «Краснодар» (2:1), а в полуфинале одолел «Рязань-ВДВ» (2:1).

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