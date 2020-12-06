Женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА и стала обладателем Кубка России

В финальном матче Кубка России среди женских команд ЦСКА встречался с «Локомотивом». Матч прошёл на стадионе «Лужники. Спортивный городок» в Москве и завершился победой «Локомотива» в серии пенальти (0:0, 4:2 по пенальти).



Напомним, что женская команда ЦСКА стала чемпионом России сезона-2020. Этот титул стал вторым подряд у женской команды московского клуба. «Локомотив» занял второе место по итогам сезона.



На пути в финалу Кубка России сезона-2020 московский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в четвертьфинале турнира со счётом 1:0, а также разгромил «Звезду-2005» в полуфинале (3:0). ЦСКА в 1/4 финала Кубка России обыграл «Краснодар» (2:1), а в полуфинале одолел «Рязань-ВДВ» (2:1).