«Монако» без Головина уступил «Лиллю» в 13-м туре Лиги 1

«Лилль» принимал «Монако» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт лишь во втором тайме — на 53-й минуте точный удар нанёс нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, голевую передачу выполнил полузащитник Нанитамо Иконе. На 65-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями хавбека Юсуфа Язиджи, ассистировал ему форвард Бурак Йылмаз. Монегаскам удалось сократить отставание в компенсированное время, гол забил нападающий Пьетро Пеллегрини с передачи хавбека Сеска Фабрегаса.
Российский полузащитник Александр Головин не вошёл в заявку на эту встречу. Хавбек вернулся в общую группу после тяжёлой травмы, однако пока решено не включать его в состав.
«Лилль» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (23) — на 5-м месте.
- 6 декабря 2020
-
17:24
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:23
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30