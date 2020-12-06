«Монако» без Головина уступил «Лиллю» в 13-м туре Лиги 1

«Лилль» принимал «Монако» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт лишь во втором тайме — на 53-й минуте точный удар нанёс нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, голевую передачу выполнил полузащитник Нанитамо Иконе. На 65-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями хавбека Юсуфа Язиджи, ассистировал ему форвард Бурак Йылмаз. Монегаскам удалось сократить отставание в компенсированное время, гол забил нападающий Пьетро Пеллегрини с передачи хавбека Сеска Фабрегаса.

Российский полузащитник Александр Головин не вошёл в заявку на эту встречу. Хавбек вернулся в общую группу после тяжёлой травмы, однако пока решено не включать его в состав.

«Лилль» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (23) — на 5-м месте.