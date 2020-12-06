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«Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять мячей на выезде

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять мячей на выезде
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Как сообщает Opta Sport, «Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять голов в выездном матче английской Премьер-лиги. Сегодняшний матч стал для лондонских «орлов» 404-м в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Во многом этому поспособствовало раннее удаление полузащитника хозяев Матеуса Перейры. Судья показал красную карточку бразильцу на 34-й минуте. К этому моменту счёл был ничейный — 1:1.

Видео удаления Перейры

Подопечные Роя Ходжсона набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.

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