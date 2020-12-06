«Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять мячей на выезде
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Как сообщает Opta Sport, «Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять голов в выездном матче английской Премьер-лиги. Сегодняшний матч стал для лондонских «орлов» 404-м в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Во многом этому поспособствовало раннее удаление полузащитника хозяев Матеуса Перейры. Судья показал красную карточку бразильцу на 34-й минуте. К этому моменту счёл был ничейный — 1:1.
Подопечные Роя Ходжсона набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.
«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Вест Бромвич», благодаря дублям Заха и Бентеке
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
17:24
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:23
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам