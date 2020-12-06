«Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять мячей на выезде

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



Как сообщает Opta Sport, «Кристал Пэлас» впервые в своей истории забил пять голов в выездном матче английской Премьер-лиги. Сегодняшний матч стал для лондонских «орлов» 404-м в высшем дивизионе чемпионата Англии.



Во многом этому поспособствовало раннее удаление полузащитника хозяев Матеуса Перейры. Судья показал красную карточку бразильцу на 34-й минуте. К этому моменту счёл был ничейный — 1:1.

Видео удаления Перейры

Подопечные Роя Ходжсона набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.