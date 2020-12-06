Юран вспомнил, как игроки «Блэкберна» подрались в матче со «Спартаком»

Главный тренер «СКА-Хабаровска», бывший форвард «Спартака» Сергей Юран вспомнил, как в 1995 году футболисты «Блэкберна» Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти устроили драку между собой во время матча Лиги чемпионов.

«Кто-то ошибся в передаче — и началось. Кричу Диме Аленичеву: «Ты что там устроил?!» Он в ответ: «Да я здесь ни при чём». Судья был обязан удалять обоих за неспортивное поведение. Трудно представить, сколько бы мы забили тогда. А так они вышли на второй тайм: один — с гематомой под глазом, второй — с забинтованной рукой», — цитирует Юрана RT.

В том матче «Спартак» обыграл «Блэкберн» со счётом 3:0. В сезоне-1995/1996 красно-белые стали лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось одержать шесть побед в шести матчах группового этапа турнира.