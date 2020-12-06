Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 100 мячей за «ПСЖ»

Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 100 мячей за «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал очередное собственное достижение. 21-летний нападающий забил 100 мячей за парижский клуб. Теперь он стал четвёртым бомбардиром в истории «ПСЖ». Больше него забили лишь Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович и Педру Паулета.

«100 мячей — легендарная отметка. Я думал об этом в течение нескольких матчей. Возможно, поэтому мне и не удавалось забить. Возможно, я слишком много думал об этом. Но я старался сосредоточиться на командной работе, чтобы помочь партнёрам. Они меня в итоге отблагодарили», — цитирует Мбаппе пресс-служба «ПСЖ».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сначала игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Килиан Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020