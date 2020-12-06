Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 100 мячей за «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал очередное собственное достижение. 21-летний нападающий забил 100 мячей за парижский клуб. Теперь он стал четвёртым бомбардиром в истории «ПСЖ». Больше него забили лишь Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович и Педру Паулета.
«100 мячей — легендарная отметка. Я думал об этом в течение нескольких матчей. Возможно, поэтому мне и не удавалось забить. Возможно, я слишком много думал об этом. Но я старался сосредоточиться на командной работе, чтобы помочь партнёрам. Они меня в итоге отблагодарили», — цитирует Мбаппе пресс-служба «ПСЖ».
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сначала игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
- 6 декабря 2020
-
18:53
-
18:40
-
18:33
-
18:23
-
18:04
-
17:54
-
17:53
-
17:39
-
17:35
-
17:26
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:23
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04