Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 100 мячей за «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал очередное собственное достижение. 21-летний нападающий забил 100 мячей за парижский клуб. Теперь он стал четвёртым бомбардиром в истории «ПСЖ». Больше него забили лишь Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович и Педру Паулета.

«100 мячей — легендарная отметка. Я думал об этом в течение нескольких матчей. Возможно, поэтому мне и не удавалось забить. Возможно, я слишком много думал об этом. Но я старался сосредоточиться на командной работе, чтобы помочь партнёрам. Они меня в итоге отблагодарили», — цитирует Мбаппе пресс-служба «ПСЖ».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сначала игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.