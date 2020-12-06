Билич: ключевой момент матча — красная карточка. К судье нет никаких претензий

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич прокомментировал поражение «дроздов» в домашнем матче 11-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:5).



«Мы очень разочарованы результатом. Красная карточка — ключевой момент в матче. До удаления мы играли хорошо.



Матеус Перейра дал судье возможность удалить себя. У меня нет никаких претензий. Это не был удар ногой, но вы нельзя позволять себе подобные вещи на таком уровне. За подобное нарушение можно было показать жёлтую карточку.



Чтобы мы были конкурентоспособны, нам нужно в каждой игре обходиться без удалений. Сегодня удаление психологически сильно повлияло на нас. Мы опустили руки после того, как они забили третий гол.



Счёт 1:5 — тяжёлое поражение для нас. Всегда можно найти оправдания. Например, что мы играли вдесятером против талантливой команды, но я всё равно недоволен столь чувствительным поражением. Никогда нельзя опускать руки и переставать верить», — приводит слова хорватского специалиста BBC.

Видео удаления Перейры

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.