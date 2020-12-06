Никифоров: не потеряй «Спартак» ряд игроков, мы бы вышли в полуфинал ЛЧ в 1996 году

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров вспомнил ответный матч с «Нантом» (2:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-1995/1996.

«Для меня эта игра получилась удачной, но не для команды. Клуб покинули ключевые футболисты. Пройти «Нант» на том отрезке оказалось нелегко. Но мы вышли играть и побеждать. Мне удалось быстро забить два мяча. Плюс не поставили пенальти за фол на Кечинове. До сих пор не понимаю, почему судья принял такое решение.

Мы пробились в четвертьфинал и вполне могли взять верх. Аппетит ведь приходит во время еды. Задача была пройти как можно дальше. Не потеряй «Спартак» ряд ведущих футболистов, думаю, мы бы выбили «Нант». Эта команда была проходимая», — цитирует Никифорова RT.

В первом матче 1/4 финала «Спартак» проиграл «Нанту» со счётом 0:2. В сезоне-1995/1996 красно-белые стали третьей командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось одержать шесть побед в шести матчах группового этапа турнира.