Лэмпард рассказал о травме Зиеша, которую марокканец получил в матче с «Лидсом»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии полузащитника синих Хакима Зиеша. Марокканец из-за повреждения был заменён на 30-й минуте первого тайма домашнего матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:1).
«У него повреждение задней поверхности бедра, серьёзность которого мы оценим в ближайшие пару дней. Это потеря для нас, особенно в условиях столь насыщенного календаря», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «аристократов».
Подопечные Фрэнка Лэмпарда, набрав 22 очка, вышли в лидеры английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.
Следующий матч в АПЛ «Челси» проведёт на выезде с «Эвертоном». Встреча 12-го тура должна состояться в субботу, 12 декабря.
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