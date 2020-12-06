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ЦСКА — «Химки»: Фернандес и Шкурин выйдут с первых минут

ЦСКА — «Химки»: Фернандес и Шкурин выйдут с первых минут
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Химок» на матч 17-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Шкурин, Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Куат.

Запасные: Хомич, Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.

Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Химки».

В 16 матчах ЦСКА набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (18) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35), однако они уже провели матчи 17-го тура.

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