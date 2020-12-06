Бекхэм: игра за одну команду с Мбаппе была бы для меня настоящей мечтой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала», «ПСЖ», «Милана» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм высоко отозвался о форварде парижан Килиане Мбаппе. Ранее 21-летний нападающий забил 100-й мяч за парижский клуб.
«Я бы хотел продолжать играть в футбол. Ведь для меня игра с таким нападающим, как Килиан, была бы настоящей мечтой. Нужно просто сделать пас ему на ход, а он его получит», — цитирует Бекхэма Goal со ссылкой на Telefoot.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
«ПСЖ» в 13 матчах набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане оторвались от «Марселя» (24) на четыре очка, однако у марсельской команды есть два матча в запасе.
- 6 декабря 2020
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