«Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Сассуоло»

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Рома» поделила очки с «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 0:0.

На 40-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Ромы» Педро Родригес, и хозяева остались в меньшинстве. В концовке первого тайма хавбек римлян Генрих Мхитарян забил гол, однако судья отменил взятие ворот после вмешательства VAR. Во втором тайме после VAR был отменён уже гол форварда «Сассуоло» Лукаша Гараслина.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ему помогали ассистенты Филиппо Мели и Орландо Паньотта. Резервный арбитр — Антонио Джуа.

«Рома» набрала 18 очков и поднялась на пятое место в таблице Серии А. «Сассуоло» (19) занимает четвёртое место.

В параллельном матче «Парма» сыграла вничью с «Беневенто» (0:0).