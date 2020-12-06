Парфёнов: какой может быть комментарий, когда не выигрываешь при качественных моментах?

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.

«Какой может быть комментарий, когда ты не выигрываешь при качественных моментах? Первый тайм — нелепость, нужно не терять концентрацию. Это повлияло на начало второго, настроение было не очень. Вторая половина была на перестройках, вернулись в игру. Показали содержательную игру, моменты были, чтобы открыть счёт свой и сравнять в игре. По отдаче к игрокам нет вопросов, но ошибки индивидуальные есть, роковые. Ещё раз повторюсь, я вижу, что команда переживает, сражается и играет в футбол. Уверен, что мы справимся.

Разобраться ещё не разобрались, но перед голом была потеря в центре.

Нормальная мужская игра за результат, своими ребятами я доволен. Нужно добавить в качестве, да и моменты свои нужно реализовывать. Как бы ты ни перестраивал игру, нужно искать моменты, которые нужно доводить до забитых мячей», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.