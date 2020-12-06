Парфёнов: какой может быть комментарий, когда не выигрываешь при качественных моментах?

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей.
«Какой может быть комментарий, когда ты не выигрываешь при качественных моментах? Первый тайм — нелепость, нужно не терять концентрацию. Это повлияло на начало второго, настроение было не очень. Вторая половина была на перестройках, вернулись в игру. Показали содержательную игру, моменты были, чтобы открыть счёт свой и сравнять в игре. По отдаче к игрокам нет вопросов, но ошибки индивидуальные есть, роковые. Ещё раз повторюсь, я вижу, что команда переживает, сражается и играет в футбол. Уверен, что мы справимся.
Разобраться ещё не разобрались, но перед голом была потеря в центре.
Нормальная мужская игра за результат, своими ребятами я доволен. Нужно добавить в качестве, да и моменты свои нужно реализовывать. Как бы ты ни перестраивал игру, нужно искать моменты, которые нужно доводить до забитых мячей», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 6 декабря 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:13
-
20:05
-
20:01
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:33
-
18:23
-
18:04
-
17:54
-
17:53
-
17:39
-
17:35
-
17:26
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:31