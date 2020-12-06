Сандро Шварц: мы не дали шансов «Арсеналу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Спасибо за поздравления. Сегодня была сложная игра для нас. У нас был хорошо организованный соперник. С нашей стороны мы провели абсолютно разные таймы. В первом тайме у нас было очень много потерь, и мы часто занимали не те позиции. Также не было уверенности в своих силах. И в перерыве мы внесли изменения, которые касались атаки, и провели вообще другой тайм, но хотелось бы забить второй. Мы не дали „Арсеналу“ шансов, считаю победу заслуженной. Хочу выразить комплимент команде, и касательно удачи — она заключается не в куртке, а в отдаче всей команды.
Мы попробовали заиграть Варелу крайним левым защитником. На тренировках он отлично себя проявил, также мы довольны его игрой и на правом фланге. Сергей Паршивлюк для нас очень важный игрок, и мы приняли решение, что он будет справа, а Варела — слева. Для нас важно, и мы рады, что не пропустили, да, мы не забили много, но победа есть», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 6 декабря 2020
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