Шварц: «Динамо» будет стремиться показать свою философию в матчах с «Зенитом» и «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча с тульским «Арсеналом» (1:0) рассказал о подготовке к выездным матчам с «Зенитом» и «Сочи».

«Дело в том, что Н'Жье тренировался только последние два дня, мы не считаем, что его невыход в старте связан с его неуверенностью. Всё это связано с тем, что последнее время он мало времени находился в тренировочном процессе.



В перерыве мы поменяли позиции игроков, что больше позволяло играть в глубину атаки. Я доволен нашей игрой и как сыграли в этом компоненте. Перед игрой мы сказали, что это последний матч для болельщиков на домашнем стадионе перед перерывом. Мы хотели их порадовать и поделиться с ними победным настроением, а сейчас нас ждут два выезда.



Я с первых секунд своего первого домашнего матча почувствовал особенную атмосферу стадиона. Жаль, что из-за всей ситуации стадион заполнен не полностью. Хочется, чтобы люди всегда уходили со стадиона с чувством удовлетворения.



Сейчас мы займёмся подготовкой к двум выездам. У нас будет короткая тренировочная неделя. Мы будем стремиться показать свою философию футбола, которую мы сейчас пропагандируем», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.