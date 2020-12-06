Парфёнов: важен сам факт, что Луценко уже в раздевалке
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов, комментируя итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1), отметил возвращение в строй форварда Евгения Луценко.
«Рассчитывали, что будет давление в конце, а у Луценко есть голевое чутьё. Важен сам факт, что Евгений уже в раздевалке. Если бы был какой-то риск, он бы не вышел. Хотели спасти игру и выпустили его.
Догнать мы можем 12-е место только после того, как сыграем матчи. Футбол — игра, где ты можешь всё исправить. У нас есть трудности, и они наши. Я вижу сейчас, что команда делает шаг вперёд и вернулась группа травмированных. Будем стараться выжимать максимум из каждого матча. Каждая игра для нас как финал», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Парфёнов: какой может быть комментарий, когда не выигрываешь при качественных моментах?
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