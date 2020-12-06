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«Штутгарт» прервал серию из пяти матчей без побед, обыграв «Вердер»

«Штутгарт» прервал серию из пяти матчей без побед, обыграв «Вердер»
Футбол / Германия 0

В Бремене на стадионе «Везерштадион» завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Вердер» на своём поле уступил «Штутгарту» со счётом 1:2.

Победу гостям принёс Силла Вамангиутка, оформивший дубль. Он открыл счёт на 30-й минуте, реализовав пенальти. А ещё один мяч нападающий забил уже в компенсированное время. Хозяевам удалось сократить отставание в счёте на третьей добавленной минуте, гол забил Дейви Зельке.

«Штутгарт» одержал первую победу после безвыигрышной серии из пяти матчей. «Штутгарт» набрал 11 очков и поднялся на 10-е место. «Вердер» (11) занимает 12-е место.

В следующем туре Бундеслиги «Штутгарт» в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Вердер» отправится в гости к «РБ Лейпциг».

Германия - Бундеслига. 10-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Вамангитука – 30' (пен)   0:2 Вамангитука – 90+1'   1:2 Зельке – 90+3'
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