Ари: спустя столько времени без футбола вернуться и забить голы — большое счастье
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу в матче с «Ротором» (5:0).
«В первую очередь хочу поблагодарить бога, моих коллег, всю команду и болельщиков! Спустя столько времени без футбола вернуться на поле и забить голы — это большое счастье для меня. Спасибо большое моим друзьями и, в особенности, моей семье за поддержку. Поздравляю „Краснодар“ с победой!» — написал игрок на своей странице в «Инстаграме».
«Краснодар» принимал «Ротор» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 5:0.
«Краснодар» набрал 24 очка в 17 турах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте.
Дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» в большинстве дома разгромить «Ротор»
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