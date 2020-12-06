Ари: спустя столько времени без футбола вернуться и забить голы — большое счастье

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу в матче с «Ротором» (5:0).

«В первую очередь хочу поблагодарить бога, моих коллег, всю команду и болельщиков! Спустя столько времени без футбола вернуться на поле и забить голы — это большое счастье для меня. Спасибо большое моим друзьями и, в особенности, моей семье за поддержку. Поздравляю „Краснодар“ с победой!» — написал игрок на своей странице в «Инстаграме».

«Краснодар» принимал «Ротор» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 5:0.



«Краснодар» набрал 24 очка в 17 турах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте.