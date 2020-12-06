На данную минуту Сон Хын Мин в сезоне АПЛ забил столько же голов, сколько и весь «Арсенал»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги в настоящее время встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и лондонский «Арсенал». Матч проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 40-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 13-й минуте матча нападающий хозяев Сон Хын Мин шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот. Это 10-й гол южнокорейца в сезоне.



Столько же на данную минуту забил весь лондонский «Арсенал» в сезоне АПЛ — 2020/2021.



Теперь Сон лишь на один мяч отстаёт от лучшего бомбардира лиги Доминика Калверт-Льюина из «Эвертона».

Видео 10-го гола Сона в АПЛ — 2020/2021

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.