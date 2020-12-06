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Гарри Кейн увеличил преимущество «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом». Видео

Гарри Кейн увеличил преимущество «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги в настоящее время встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и лондонский «Арсенал». Матч проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев.

В добавленное к первому тайму время хозяева увеличили преимущество — Сон Хын Мин отдал пас под забегание Гарри Кейну, и тот ударом с острого угла пробил Лено — мяч от перекладины отправился прямиком в ворота.

Видео второго гола «шпор» в матче

Это уже 18-е (8+10) очко по системе «гол+пас» для 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По этому показателю он занимает первое место в чемпионате Англии, оторвавшись на 5 очков от ближайшего преследователя — партнёра по команде Сон Хын Мина (10+3).

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.

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