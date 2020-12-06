Кейн стал лучшим бомбардиром в истории дерби северного Лондона

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги в настоящее время встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и лондонский «Арсенал». Матч проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев.
Как сообщает Opta Sport, Гарри Кейн, забив второй гол «шпор» в матче, стал лучшим бомбардиром в дерби северного Лондона во всех турнирах. Теперь на его счету 11 забитых мячей в ворота «Арсенала».
Фото можно увидеть на странице Opta в "Твиттере".
В добавленное к первому тайму время Гарри Кейн ударом с острого угла пробил Лено — мяч от перекладины влетел в сетку ворот.
Видео 11-го гола Кейна в ворота «Арсенала»
Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.
- 6 декабря 2020
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