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Гол Шкурина помог ЦСКА избежать поражения в матче с «Химками»

Гол Шкурина помог ЦСКА избежать поражения в матче с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма после навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, после чего Илья Кухарчук вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо Акинфеева. Спустя четыре минуты Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Чуть позже ЦСКА сравнял счёт усилиями Илья Шкурина, которому ассистировал Чидера Эджуке.

В 17 матчах ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35).

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Химки
Химки
1:0 Влашич – 40'   1:1 Кухарчук – 47'   1:2 Мирзов – 51'   2:2 Шкурин – 54'
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