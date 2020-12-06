Гол Шкурина помог ЦСКА избежать поражения в матче с «Химками»

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма после навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, после чего Илья Кухарчук вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо Акинфеева. Спустя четыре минуты Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Чуть позже ЦСКА сравнял счёт усилиями Илья Шкурина, которому ассистировал Чидера Эджуке.
В 17 матчах ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35).
- 6 декабря 2020
-
21:50
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:37
-
20:31
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:13
-
20:05
-
20:01
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:33
-
18:23
-
18:04
-
17:54
-
17:53