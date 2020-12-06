Игорь Федотов: первый гол «Химок» в ворота ЦСКА забит по правилам

Российский судья Игорь Федотов разобрал эпизод, произошедший в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу ЦСКА форвард «Химок» Илья Кухарчук восстановил равновесие. Федотов заявил, что фола в том эпизоде со стороны игрока атаки не было.
«Первый гол «Химок» в ворота ЦСКА забит по правилам. Там всё было нормально, игрок гостей просто положил руки на Щенникова, толчка не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Химки».
В 16 матчах ЦСКА набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Химки» (18) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (35) и московский «Спартак» (35), однако они уже провели матчи 17-го тура.
- 6 декабря 2020
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