Черевченко — о матче с ЦСКА: терпели, ждали своего шанса

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола.
Во втором тайме у нас сегодня команда, это было видно. Видно, что Миша Тихонов нервничал, ошибки были, но они всегда будут. Вся команда во втором тайме сыграла здорово», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
- 6 декабря 2020
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