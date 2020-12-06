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Черевченко — о матче с ЦСКА: терпели, ждали своего шанса

Черевченко — о матче с ЦСКА: терпели, ждали своего шанса
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола.

Во втором тайме у нас сегодня команда, это было видно. Видно, что Миша Тихонов нервничал, ошибки были, но они всегда будут. Вся команда во втором тайме сыграла здорово», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Гол Шкурина помог ЦСКА избежать поражения в матче с «Химками»
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