Овчинников: игроки ЦСКА во втором тайме потеряли концентрацию, получили два гола

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2). Овчинников руководил командой, заменив главного тренера Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек.

«Первый тайм был неплохой, забили гол. Не позволили ничего сопернику. Во втором потеряли концентрацию в начале, получили два гола. Игра шла уже атака на атаку. К сожалению, не смогли забить третий гол.

Замены Эджуке и Дзагоева? Решение принимает главный тренер. Я согласен, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли.

Что касается перехода на два форварда, то Чалов вышел на фланг. Вариативность может быть разная. Возможно, сегодня наше решение было неправильным.

От Шкурина просил искать эпизод, быть активным. Он его нашёл, забил. Он доказал, что мы можем рассчитывать на него в дальнейшем как на игрока и стартового состава.

Игроки с замены не усиливают игру? Мы ищем, пытаемся. Но пока не так хорошо, как мы хотим», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.