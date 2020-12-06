Джейми Варди сбил угловой флаг с символикой ЛГБТ во время празднования гола

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.



В самой концовке матча, на 90-й минуте, нападающий гостей Джейми Варди убежал на рандеву с голкипером хозяев и уверенно переиграл Арона Ремсдейла.

Видео всех голов АПЛ смотрите на «Чемпионате»

Забив гол, Варди очень экстравагантно отпраздновал это событие — устремился к угловому флажку и сбил его.

Фотографии можно посмотреть на странице B/R Football в "Твиттере".

Подопечные Брендана Роджерса набрали 21 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.