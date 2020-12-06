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Эффектный гол Фомина от штанги — в видеообзоре матча «Динамо»

Эффектный гол Фомина от штанги — в видеообзоре матча «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин. Лесовой домчался до штрафной и пробил, Довбня грудью заблокировал мяч, а Кадири сделал неудачную скидку назад — Фомин подхватил мяч и пробил мимо Шамова.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

В 17 матчах «Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (14) — на 13-м месте.

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