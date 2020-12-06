Моуринью: несмотря на нашу победу, «Арсенал» доставил большие неприятности

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу «шпор» в матче 11-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0).
«Это был большой матч во всех смыслах, а не только потому, что это была встреча „Тоттенхэм“ — «Арсенал». Я хочу передать поздравления Микелю Артете, потому что он доставил мне сегодня большие неприятности. Тактически они были очень хороши, очень организованны. Они создавали нам проблемы. К счастью, мы смогли их решить. У них хорошая тактическая гибкость и невероятная наглость. «Канониры» — хорошая команда, а Артета — отличный тренер.
Мы читали игру и вносили изменения, чтобы спокойно довести её до победы. При счёте 2:0 всё было в наших руках. Мои футболисты сегодня показали отличную игру.
Я очень доволен и результатом, и игрой, но, конечно, хочу, чтобы команда во втором тайме играла по-другому. На самом деле вы не всегда делаете то, что хотите, потому что ваш противник заставляет вас двигаться в другом направлении", — цитирует португальского специалиста BBC.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.
- 6 декабря 2020
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