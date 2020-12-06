«Миссия выполнена». «Спартак» пошутил о голе Мирзова в ворота ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота ЦСКА.

«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в сообщении.

Мирзов отличился на 51-й минуте при счёте 1:1. После взятия ворот соперника полузащитник «Химок» показал руками знак ромба. Права на игрока принадлежат «Спартаку», а в «Химках» он находится в аренде.

Встреча завершилась со счётом 2:2. На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма после навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, после чего Илья Кухарчук вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо Акинфеева. Спустя четыре минуты Мирзов вывел гостей вперёд. Чуть позже ЦСКА сравнял счёт усилиями Илья Шкурина, которому ассистировал Чидера Эджуке.