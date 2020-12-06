«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А
В Кротоне на стадионе «Эцио Шида» завершился матч 10-го тура Серии А. «Кротоне» на своём поле уступил «Наполи» со счётом 0:4.
На 31-й минуте гостей вперёд вывел Лоренцо Инсинье. В начале второго тайма Ирвинг Лосано удвоил преимущество неаполитанцев. Затем по мячу забили Диего Демме и Андреа Петанья. При этом с 50-й минуты Кротоне играл в меньшинстве. С поля был удалён Якопо Петриччоне.
«Наполи» одержал вторую победу подряд в Серии А. Неаполитанцы набрали 20 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «Наполи» отстаёт на три очка, но «россонери» провели на матч меньше. «Кротоне» (2) занимает последнее, 20-е место.
В следующем туре «Кротоне» будет принимать «Специю», а «Наполи» сыграет с «Сампдорией».
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
23:25
-
23:15
-
22:59
-
22:45
-
22:25
-
22:23
-
22:18
-
22:06
-
22:02
-
22:02
-
21:50
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:37
-
20:31
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:13
-
20:05
-
20:01
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам