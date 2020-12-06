«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А

В Кротоне на стадионе «Эцио Шида» завершился матч 10-го тура Серии А. «Кротоне» на своём поле уступил «Наполи» со счётом 0:4.

На 31-й минуте гостей вперёд вывел Лоренцо Инсинье. В начале второго тайма Ирвинг Лосано удвоил преимущество неаполитанцев. Затем по мячу забили Диего Демме и Андреа Петанья. При этом с 50-й минуты Кротоне играл в меньшинстве. С поля был удалён Якопо Петриччоне.

«Наполи» одержал вторую победу подряд в Серии А. Неаполитанцы набрали 20 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «Наполи» отстаёт на три очка, но «россонери» провели на матч меньше. «Кротоне» (2) занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре «Кротоне» будет принимать «Специю», а «Наполи» сыграет с «Сампдорией».