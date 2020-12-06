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«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А

«Наполи» разгромил «Кротоне» и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А
Футбол / Италия 0

В Кротоне на стадионе «Эцио Шида» завершился матч 10-го тура Серии А. «Кротоне» на своём поле уступил «Наполи» со счётом 0:4.

На 31-й минуте гостей вперёд вывел Лоренцо Инсинье. В начале второго тайма Ирвинг Лосано удвоил преимущество неаполитанцев. Затем по мячу забили Диего Демме и Андреа Петанья. При этом с 50-й минуты Кротоне играл в меньшинстве. С поля был удалён Якопо Петриччоне.

«Наполи» одержал вторую победу подряд в Серии А. Неаполитанцы набрали 20 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «Наполи» отстаёт на три очка, но «россонери» провели на матч меньше. «Кротоне» (2) занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре «Кротоне» будет принимать «Специю», а «Наполи» сыграет с «Сампдорией».

Италия - Серия А. 10-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Инсинье – 31'   0:2 Лосано – 58'   0:3 Демме – 76'   0:4 Петанья – 90+1'
Удаления: Петриччоне – 50' / нет
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