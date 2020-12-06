Кутепов — о себе: Златан так Златан, но так-то Ибрагимович всегда с первых минут играет

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отреагировал на сравнения с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Ранее Кутепова Златаном назвал шведский нападающий москвичей Джордан Ларссон.
«Ну, Златан так Златан. Если тренер решит, выйду хоть в воротах (Саня Максименко, привет) Но так-то Ибрагимович всегда с первых минут играет», — написал Кутепов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кутепова.
Кутепов в двух последних матчах «Спартака» выходил на замену на позицию нападающего. При этом главный тренер москвичей хвалил игрока, говоря, что тот хорошо открывается за спины защитников.
«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Спартак», набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.
- 6 декабря 2020
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