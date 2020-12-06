«Вильярреал» сыграл вничью с «Эльче» и обогнал «Реал»

В матче 12-го тура испанской Примеры «Вильярреал» поделил очки с «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 0:0.
«Вильярреал» нанёс 13 ударов по воротам соперника (3 — в створ), «Эльче» — 3 удара (ни одного в створ). Бывший нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Эльче», остался в запасе.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.
«Вильярреал» в 12 матчах набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав мадридский «Реал» (20). «Эльче» (14) сыграл вничью в четвёртый раз подряд и занимает 10-е место.
- 6 декабря 2020
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